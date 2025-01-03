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أحمد جودة - القاهرة - أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ثقته في إمكانية الفوز بالدوري الإسباني لهذا الموسم بعدد من النقاط أقل من عدد النقاط التي حقق بها ريال مدريد لقب الليجا في الموسم الماضي.

أنشيلوتي: الموسم ما زال طويلًا ومن الصعب حاليًا الحديث عن المنافسة على اللقب

وكان ريال مدريد قد جمع 95 نقطة في نهاية الموسم الماضي (رقم قياسي) ليحقق الفوز بالدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن منافسه برشلونة الذي احتل المركز الثاني بصعوبة أمام جيرونا.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الخميس قبل مواجهة مساء الجمعة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني: أعتقد أن الأمر سيتطلب هذا الموسم عددا أقل من النقاط، المنافسة هذا العام لن تقتصر على برشلونة بل يوجد أيضا أتلتيكو مدريد المتصدر حتى الآن والذي يحقق انتصارات كبيرة في الدوري.

وعن أزمة النتائج الأخيرة التي عصفت بفريق برشلونة قال أنشيلوتي: لا أستطيع الحديث عن أي فريق آخر بخلاف فريقي لكن لا أحد كان يتوقع ما حدث وبهذا الشكل السريع، لكن كل ما أستطيع قوله إنه حدث لبرشلونة في ديسمبر ما حدث لريال مدريد في نوفمبر والموسم ما زال طويلا ومن الصعب حاليا الحديث عن المنافسة عن اللقب بشكل نهائي.

وأشار كارلو انشيلوتي إلى أن فريق ريال مدريد جاهز لمعركة النصف الثاني من الموسم سواء في بطولة الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا حيث لا يوجد بعد فترة التوقف الأخيرة بسبب أعياد الكريسماس فترات توقف أخرى طويلة وستتوالى المباريات حتى نهاية الموسم وهو ما يتطلب إعدادا كبيرا لكل لاعبي الفريق.