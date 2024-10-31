دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الثالثة: تميّز (السيب) العماني

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تتنافس أربعة فرق عربية في المجموعة الثالثة من دوري التحدي الآسيوي، وقد استطاع فريق السيب العماني تحقيق العلامة التامة في أول جولتين، فيما عجز فريقا الفتوة السوري وهلال القدس الفلسطيني عن تسجيل أي هدف:

الأهلي- البحرين × هلال القدس- فلسطين 0-0

الفتوة- سوريا × السيب- عمان 0-5

هلال القدس- فلسطين × الفتوة- سوريا 0-0

السيب- عمان × الأهلي- البحرين 1-0

ترتيب المجموعة الثالثة

1- السيب: 6 نقاط (6-0)

2- هلال القدس: نقطتان (0-0)

3- الأهلي: نقطة واحدة (0-1)

4- الفتوة: نقطة واحدة (0- 5)