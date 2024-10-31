نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. عودة ثلاثي الزمالك للقاهرة وجاهزية ثنائي الأهلي وخروج مانشستر سيتي وتشيلسي من كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني

قررت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد في نهاية هذا الأسبوع بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة فالنسيا.

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يوسف أيمن ينتظم في تدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق للعودة للمشاركة في المباريات، بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري الممتاز.

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الأهلي يعلن جاهزية خالد عبد الفتاح للمباريات

انتظم خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن اللاعب تماثل للشفاء نهائيًّا وتعافى من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات مؤخرًا.

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الهلال ضد الاتحاد.. قرعة نارية لربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي (دور الـ8) لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025، حيث تأهلت ثمانية فرق إلى هذا الدور بعد تخطيها مرحلة ثمن النهائي، وهي فرق: الرائد، الفيحاء، التعاون، الهلال، الجبلين، الاتحاد، الشباب، والقادسية.

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أول ظهور لثلاثي الزمالك بعد انتهاء الأزمة

يستعد ثلاثي نادي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، للعودة إلى القاهرة في الخامسة مساء بعد قرار العفو عنهم، مما ينهي الأزمة التي نشبت بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري بالإمارات.

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ليفربول يهزم برايتون بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ16.

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تشيلسي خارج كأس الرابطة الإنجليزية بعد خسارة صادمة أمام نيوكاسل

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في فخ الخسارة من قبل فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ليودع البلوز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

واحتضن ملعب سانت جيمس بارك مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

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مانشستر سيتي يودع كأس كاراباو بعد الهزيمة من توتنهام

ودع فريق مانشستر سيتي، بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” بعد الخسارة المثيرة أمام توتنهام هوتسبر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.