نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الخميس ديربي من العيار الثقيل بين فريقي الاتحاد والأهلي على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

ويحتل النمور وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل الراقي المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مواجهات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.