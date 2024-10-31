نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: توقعت الفوز على العين بفارق هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر توج ببطولة كبيرة بعدما تفوق على العين الإماراتي الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن جمهور الأندية العربية "يتعشم" دائما بالتغلب على الأهلي، لكن في النهاية يخرجون "خاسرين" من المباريات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "كنت أتوقع الفوز على العين بفارق هدف، لكن فوجئت بالفوز في النهاية بثلاثية نظيفة، ولاعبي الأهلي قاموا بالضغط العالي من بداية المباراة، وكانت هناك حالة رهبة لدى الضيوف في ظل قوة الجماهير، بالإضافة لرغبة الأهلي في التسجيل مبكرا".

وأضاف: "العين حاول تهدئة رتم المباراة، لكن الأهلي كانت خطوطه متقاربة للغاية، وياسر وربيعة كانوا قربين من الوسط جدًا الذي يقوده مروان عطية، بالإضافة لوجود تغطية مستمرة على أي تقدم هجومي، ولاعبي الأهلي نفذوا تعليمات مدربهم، وحرموا العين من الخروج بالكرة بشكل جيد".

وواصل: "عطية الله أصبح له دور كبير في الأهلي، وأشعر بعض الوقت أن وزنه زائد، لكنه يسير بشكل جيد ومستواه يتطور من مباراة لآخرى ويتبقى له بعض الأمور للاقتراب من علي معلول، وفي لقاء العين كان أفضل بكثير من المباريات السابقة التي خاضها، واصبح يتقدم كثيرا ويتقدم للعمق، ويلعب الكرات الثابتة".

وأكمل: "ياسر ورامي ويحيى عطية ومروان عطية وإمام عاشور كانوا من نجوم اللقاء، بالإضافة للخط الأمامي أيضا بذلوا مجهود كبير في تلك المواجهة، وبالنسبة لي ياسر ابراهيم كان من افضل اللاعبين أمام العين الاماراتي، لكن منذ المباراة الأخيرة وهو استعاد مستوى كبير".

وزاد: "فريق العين لم يكن في قمة تركيزه، وشعرت أنهم مبهورين بجماهير الأهلي، والأجواء الصعبة في استاد القاهرة الدولي، والفريق الإماراتي لم يكن في كامل تركيزه".