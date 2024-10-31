نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس رضا سليم.. غضب عارم من نجم الأهلي بسبب عدم مشاركته في مباراة العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غضبه الشديد، بسبب عدم مشاركته في مباراة العين الإماراتي الأخيرة، ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتنتال.

غضب بيرسي تاو بسبب عدم المشاركة في مباراة العين

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك حالة غضب كبيرة من جانب بيرسي تاو، بسبب عدم مشاركته في مباراة العين الإماراتي ".

وأضاف:" بيرسي تاو يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر في الفترة الأخيرة".

واختتم كريم رمزي:" أخبر بيرسي تاو وكيله بضرورة البحث عن عروض قوية له، تمهيدا للرحيل عن النادي الأهلي، والذي قد يكون في شهر يناير المقبل ".