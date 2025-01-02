الرياضة

عاجل.. الشمال القطري يضم نجم الأهلي مجانًا في الموسم المقبل

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشمال القطري يضم نجم مجانًا في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الشمال القطري، من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري وذلك خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

أكدت قناة الكأس القطرية إن نادي الشمال يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر اعتبارًا من الموسم المقبل.

ولم توضح القناة القطرية، اسم لاعب الأهلي الذي سينتقل لصفوف الشمال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يشار إلى إن الأهلي قد دخل في مفاوضات مؤخرًا مع الشمال القطري من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

ويريد النادي الأهلي، التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح لتدعيم خط هجوم الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا