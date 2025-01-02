نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتحمل بدلات الحكام بدءًا من اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل اليوم قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بتحمله بدلات الحكام فى مسابقات الناشئين حيز التنفيذ حتى مسابقات مواليد 2010.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في اجتماعه الأخير عن قيام الاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 بتحمل مصروفات التحكيم.

ويتحمل اتحاد الكرة، مصروفات الحكام في جميع المسابقات على مستوى الفرق الأولى والمراحل السنية المختلفة عدا مسابقة دوري القسم الأول، وذلك تخفيفًا على الأندية.