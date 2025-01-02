نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يضرب برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الفوز أمام نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جي تك كوميونيتي"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

افتتح بريان مبيومو أول أهداف اللقاء لصالح برينتفورد في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دامسجارد إلى مبيومو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع ريكاردو كالافيوري ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس دافيد رايا.

وتعادل جابرييل خيسوس لصالح آرسنال في الدقيقة 29، بعد تسديدة قوية من توماس بارتي من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مارك فليكين ليتابعها خيسوس برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 50، بعد تسديدة من جابرييل خيسوس من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد مدافعي برينتفورد ليتابعها ميرينو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعزز جابرييل مارتينيلي التقدم بالهدف الثالث لصالح آرسنال في الدقيقة 53، بعد عرضية من إيثان نوانيري من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع ناثان كولينز بشكل غير مناسب ليستقبلها مارتينيلي على فخذه الأيمن ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحتل الجانرز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 9 مواجهات.