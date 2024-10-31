انت الأن تتابع خبر معجزة عشبة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق 60 عام .. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان من أفضل أنواع البذور التي تقدم لك العديد من الفوائد، وخاصة في وصفات العناية بالبشرة فهي تساهم في شد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد المبكرة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الضرورية التي تساعد في تأخير علامات الشيخوخة وتعزز إفراز الكولاجين وفي هذا السياق، سنستعرض اليوم ماسك يومي مصنوع من بذور الكتان لمكافحة التجاعيد المبكرة.

مكونات ماسك بذور الكتان للبشرة

ملعقة واحدة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من جل الصبار.

خطوات تحضير وصفة

في البداية أحضر وعاء وضع فيه جميع المكونات السابقة، بما في ذلك عصير الليمون وجل الصبار والنشا وبذور الكتان المطحونة.

امزج جميع المكونات معا جيدا حتى تحصل على قوام ثقيل ومتماسك.

افردي المزيج على الجلد واتركيه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماما.

ثم يتم تدليك البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيحها.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، وندهن قليلا من زيت بذور الكتان للمساعدة في ترطيب وتغذية البشرة.

مكونات ماسك اخر لبذور الكتان

عدد اثنين ملعقة من بذور الكتان.

ثلاث أكواب من الماء.

خطوات الاستخدام