انت الأن تتابع خبر انتظار السيارات في مواقف قطار الرياض مجاناً: تعرف على والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المنصة الرسمية للنقل الجماعي داخل المملكة عن إتاحة إنتظار السيارات مجاناً لمدة ١٢ ساعة في مواقف الرياض،وذلك لحاملي بطاقات درب،ويكون ذلك من أجل حرص المملكة على تقديم أفضل ما لديها من إمكانيات وخدمات عامة للمواطنين،وكذلك مساعدتهم في الحصول على هذه الخدمات،حيث أن قطار الرياض أصبح هو الوجهة الأولى لدى جميع المواطنين في التنقل داخل الرياض،وتعتبر بطاقات درب من أميز الأشياء عند شراء التذاكر الخاصة بالرحلات.

بطاقات درب في مترو الرياض

تعتبر بطاقات درب مترو الرياض هي من أهم البطاقات الذكية التي تم تخصيصها في خدمات مترو الرياض،حيث أنها تساعد على التنقل في المدينة بنظام حديث ومرن،ودون الحاجة إلى التذاكر التقليدية التي تضيع الوقت والمجهود،وذلك يساعد أيضاً على تخفيف حدة الازدحام من الوقوف في طابور حجز التذاكر.

إنتظار السيارات مجاناً في مواقف مترو الرياض