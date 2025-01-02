انت الأن تتابع خبر لشعر حريري.. بكوب كوكاكولا واحد شعرك هيبقي ناعم ومفرود من اول استعمال تخلصي من خشونه وهيشان الشعر نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بكوب كوكاكولا شعرك هيبيقي ناعم حرير من اول استعمال تعرفي على كيفية تحضير واستخدام مكون الكاكولا لفرد الشعر الخشن، حيث أن هناك بعض المعارضات بشأن استخدام المشروبات الغازية على الشعر بخصوص أنها من الممكن أن تكون ضارة بصحة الشعر أو تزيد من مشاكله التي نحتاج إلى معالجتها، وعلى الجانب الآخر هناك بعض الأشخاص التي تؤيد استخدام الكوكاكولا على الشعر لأنها غنية بالكثير من العناصر المفيدة للشعر وتعالج مشاكل الضعف والتقصف وغيرها ولذلك سنقوم بتقديم طريقة تحضير الوصفة وفي حالة وجود أي آثار جانبية على شعرك توقفي فورًا عن استخدامها.

طريقة استخدام الكاكولا لفرد الشعر الخشن

المكونات المطلوبة:-

كوب صغير من الكوكاكولا.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

خطوات استخدام الكوكاكولا على الشعر:-

اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وتتداخل المكونات بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بماء دافئ وبلسم خالي من السلفات أو شامبو مناسب لنوع شعرك.

ابدئي في تدليك فروة رأسك حتى أطراف الشعر بالخليط الذي قمتي بتحضيره.

اتركيه على شعرك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطف شعرك جيدًا ثم قومي بتركه حتى يجف.

بعض المحاذير من استخدام مكون الكوكاكولا على الشعر

هناك بعض التحذيرات من استخدام الكوكاكولا على الشعر والتي نوجهها إلى بعض الأشخاص التي تعتقد اعتقاد خاطئ من استخدام الكاكولا على الشعر والتحذيرات

هي كالآتي:-

لا تتركي الكوكاكولا على فروة رأسك لفترة طويلة لأنها لا تعمل على تنظيف فروة الرأس بل أنها قد تؤدي إلى تراكم بعض المواد الضارة على الشعر.

استخدامها أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد قد تؤذي فروة الرأس وبدلًا من أن تقوم بتنعيمه تؤثر بشكل سلبي على نعومته.

يقول بعض المتخصصين في مجال العناية بالشعر بأن الكوكاكولا لا تساهم في جعل الشعر يلمع.

وإنما المكونات الأخرى التي نقوم بإضافتها معها هي من تفعل.

تحتوي الكوكاكولا على نسبة كبيرة من الفركتوز الذي يعمل على جعل الشعر لزج ومتشابك.

فيجب عدم الإفراط في استخدامها وبعد استخدامها يجب ترطيب الشعر بكريم مرطب مناسب لنوع شعرك.

قناع الخميرة لفرد الشعر

يتم إحضار صفار بيضة مع ملعقتين من الخميرة و3 ملاعق من العسل الأبيض وملعقة من الحليب كامل الدسم.

في وعاء مناسب يتم وضع ملعقة من اللبن ويترك حتى أن يسخن ومن ثم يضاف له الخميرة والعسل ومن ثم صفار البيض وتقلب المكونات معًا.

يتم توزيع الخليط على الشعر على أن يغطيه من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة نصف ساعة.

يتم تكرار الوصفة كل 10 أيام من أجل الحصول على أفضل النتائج.

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