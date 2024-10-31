نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح من تحقيق الفوز أمام نظيره برايتون بنتيجة 3-2 على ملعب "أميكس ستاديوم" ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

افتتح كودي جاكبو أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بعد تمريرة من مورتون إلى زميله جاكبو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة ثم أطلق الأخير تسديدة صاروخية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 63، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل سيمون أدينجرا الهدف الأول لصالح برايتون في الدقيقة 81، بعد تمريرة بالخطأ من جاريل كوانساه، استغلها لاعب برايتون بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس جاروس ليتابعها أدينجرا بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

وأحرز لويس دياز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 85، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص طارق لامبتي الفارق لصالح برايتون في الدقيقة 90، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع ليفربول وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.