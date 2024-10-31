نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقتنص بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس ألمانيا برباعية في ماينز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق بايرن ميونخ إلى المرحلة القادمة من بطولة كأس ألمانيا على نظيره ماينز في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب كوفاس، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

ودك لاعبي العملاق البافاري منافسه فريق ماينز برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما في دور الـ 32 من بطولة كأس ألمانيا

أهداف مباراة بايرن ميونج ضد ماينز

افتتح جمال موسيالا التسجيل للعملاق البافاري في شباك ماينز في الدقيقة الثاني بالشوط الأول، قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وتمكن ليوري سانيه من أضاف الهدف الثالث لنادي بايرن ميونخ في الدقيقة 46، وعاد موسيالا يسجل الهدف الرابع ويوقع على ثالث أهدافه "هاتريك " في الدقي 49.بايرن ميونج

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر، إيريك داير، منجاي كيم، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، بالينيا.

خط الهجوم: هاري كين، سانيه، موسيالا، جنابري.

تشكسل ماينز لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: روبين زينتير.

خط الدفاع: دومنيك كوهر، موريتنز جنز، مكسيم لايتش.

خط الوسط: كاسي، سانو، ناديم أميري، فيليب موين.

خط الهجوم: سيب، فيدوفيش، باول نيبل.

