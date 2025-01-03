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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن إنهاء مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق مع أحمد سيد زيزو، على تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

الزمالك ينهى اتفاقه مع زيزو.. وهذا سر تأخير الإعلان عن التجديد

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأمور في ملف تجديد زيزو باتت قريبة جدا بعدما أبدى موافقته على التجديد، والأزمة كانت في تفاصيل صغيرة جدا من أجل الحفاظ على حقوقه المالية.

وتابع كريم رمزي: تجديد زيزو مع الزمالك سيكون لمدة 3 مواسم، وذلك بعدما أنهى كافة الأمور، وتدخل رجل الأعمال لتقديم الضمانات اللازمة.

واختتم كريم رمزي: الزمالك لن يُعلن عن اتفاقه مع زيزو خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الأزمات التي يحتاج لحلها أولًا، وفي مقدمتها أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين، بجانب اللاعبين الآخرين الذين يسعى إلى تجديد تعاقداتهم.

