نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاق سطيف الجزائري يقبل استقالة مديره الرياضي لأسباب شخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، قبول استقالة عبد الكريم بيرة، المدير الرياضي والتقني والمشرف العام للنادي، لأسباب شخصية.

وفاق سطيف الجزائري يقبل استقالة مديره الرياضي لأسباب شخصية

وتوجه سطيف في بيان نشره بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالشكر لبيرة، لما قدمه للنادي طيلة الفترة التي خدمه فيها.

كما كشف أنه يعتزم إجراء تغييرات إدارية وتنظيمية لضخ دماء جديدة في الفريق حتى يتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية في ظروف أفضل.

ودعا سطيف "المشجعين للالتفاف بقوة حول النادي خصوصا في هذه الأوقات المهمة التي تتطلب تجند الجميع من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

ويحتل سطيف المركز الرابع بترتيب الدوري الجزائري متخلفا بثلاث نقاط عن شبيبة القبائل (المتصدر)، ونقطة واحدة عن أثليتيك بارادو (الوصيف).