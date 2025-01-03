تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام نظيره أتالانتا، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء اليوم الخميس 2 يناير 2025 على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

حارس المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك - دي فراي - دافيد باستوني.

خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - مخيتاريان - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا