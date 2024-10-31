مانشستر يونايتد يبلغ ربع نهائي كأس الكاراباو بعد اكتساح ليستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره فريق ليستر سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس الكاراباو.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الاولد ترافورد.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

تفوق لاعبو فريق مانشستر يونايتد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة أمام ليستر سيتي، حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول بسلاسة.

وفي الدقيقة 18 نجح كاسيميرو نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل الهدف الأول في شباك ليستر سيتي.

ثم أضاف جاراناتشو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الهدف الثاني في مرمى ليستر سيتي، عند الدقيقة 28 من الشوط الأول

وأحرز في الدقيقة 33 اللاعب بلال الخينوس هدف تقليص الفارق لصالح فريق ليستر سيتي.

وسجل برونو فرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتظ، في الدقيقة 36 من الشوط الأول، الهدف الثالث.

وأضاف في الدقيقة 39 من الشوط الأول، أضاف اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد؛ الهدف الرابع.

ثم أحرز كونور كودي لاعب ليستر سيتي الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد؛ بتقدم الأخير برباعية مقابل هدفين

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل برونو فرنانديز نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، الهدف الخامس في الدقيقة 59.