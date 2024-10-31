نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 31- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، في جميع البطولات التي ستقام اليوم سواء المحلية أو الدولية

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس

الاتحاد ضد الأهلي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC 1HD

روما ضد تورينو، في الدوري الإيطالي، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة Ad sports premium 1HD

السد ضد الريان، في الدوري القطري، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة beIN Sports 1HD

مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة ON Time sports 2HD

مودرن سبورت ضد إنبي، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة ON Time sports 1HD

