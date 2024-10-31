نشكركم على متابعتكم خبر كأس تركيا.. اليوم ختام مباريات الدور الثالث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم اليوم، الخميس، مباريات الدور الثالث من كأس تركيا، حيث تجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
بايبورت × سامسون سبور- الساعة 13:30
بينديك سبور × إيفاليكجوجو بيليديسبور- الساعة 13:30
إيفيلر 09 سبور فوتبول كولوبو × أضنة 1954- الساعة 13:30
إيديرني سبور × باتمان بيترولسبور- الساعة 14:30
إسطنبول سبور × كيليس بيليديسبور- الساعة 17:30
بورصا سبور × تورجيتلوسبور- الساعة 20:30
النتائج المسجلة في الدور الثالث
أغري 1970 سبور × هاليد أديب أديفارسبور 0-1
سيليفرى سبور× قيصري سبور 4-2
إلازيجسبور × بورصة يلدريمسبور 2-0
كارشيياكا ×فيرانسيهير 1-1 وبالترجيح 4-3
أنقرة ديمير سبور × تالاسكوكو 3-0
ديرانجي بيليدي سبور × تيري ف ك 0-1
كركابي سبور × يني أماسياسبور 3-0
أوسماني سبور × سيرك بيليديسي 6-0
كيريكالي بييك أناضول سبور × يني ملطية سبور 2-0
إيرجيني فيليميسي × سيبات 0-3
فاتسا بيليديسي × كارامان بلديسبور 1-2
سوما سبور × كوتاهياسبور 0-1
كيلكيت بيلديسبور 1954 × كيبيز بيلديسبور 0-0 وبالترجيح 2-3
كوساداسي جينكليك سبور كولوبو × كاركابورو بيليديسبور 1-2
ألياجا ×أنادولو يونيفيرسيتي 2-3
سينوبسبور × إيرباسبور 3-2
يالوفا يشيلوفا سبور × كيركلاريسبور 0-4
جينسليك × هاتاي سبور 0-4
إسبارتا 32 سبورتس × بازار سبور 1-0
يني اوردوسبور × سانليورفاسبور 1-0
بورضة نيلوفير × أنقرة غوجو 2-3
ساريير × نجدي سبور 1-0
ألانياسبور × أديامانسبور 2-1
إتيميسغوت × ماردين بويوكسيهير 2-0
ماردين بويوكسيهير × توكات بليفنسبور 1-0
إلازيز بيليديسبور × قونيا سبور 0-3
أضنة سبور × كارلوسبور 1-2