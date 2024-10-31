كأس تركيا.. اليوم ختام مباريات الدور الثالث

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الخميس، مباريات الدور الثالث من كأس تركيا، حيث تجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

بايبورت × سامسون سبور- الساعة 13:30

بينديك سبور × إيفاليكجوجو بيليديسبور- الساعة 13:30

إيفيلر 09 سبور فوتبول كولوبو × أضنة 1954- الساعة 13:30

إيديرني سبور × باتمان بيترولسبور- الساعة 14:30

إسطنبول سبور × كيليس بيليديسبور- الساعة 17:30

بورصا سبور × تورجيتلوسبور- الساعة 20:30

النتائج المسجلة في الدور الثالث

أغري 1970 سبور × هاليد أديب أديفارسبور 0-1

سيليفرى سبور× قيصري سبور 4-2

إلازيجسبور × بورصة يلدريمسبور 2-0

كارشيياكا ×فيرانسيهير 1-1 وبالترجيح 4-3

أنقرة ديمير سبور × تالاسكوكو 3-0

ديرانجي بيليدي سبور × تيري ف ك 0-1

كركابي سبور × يني أماسياسبور 3-0

أوسماني سبور × سيرك بيليديسي 6-0

كيريكالي بييك أناضول سبور × يني ملطية سبور 2-0

إيرجيني فيليميسي × سيبات 0-3

فاتسا بيليديسي × كارامان بلديسبور 1-2

سوما سبور × كوتاهياسبور 0-1

كيلكيت بيلديسبور 1954 × كيبيز بيلديسبور 0-0 وبالترجيح 2-3

كوساداسي جينكليك سبور كولوبو × كاركابورو بيليديسبور 1-2

ألياجا ×أنادولو يونيفيرسيتي 2-3

سينوبسبور × إيرباسبور 3-2

يالوفا يشيلوفا سبور × كيركلاريسبور 0-4

جينسليك × هاتاي سبور 0-4

إسبارتا 32 سبورتس × بازار سبور 1-0

يني اوردوسبور × سانليورفاسبور 1-0

بورضة نيلوفير × أنقرة غوجو 2-3

ساريير × نجدي سبور 1-0

ألانياسبور × أديامانسبور 2-1

إتيميسغوت × ماردين بويوكسيهير 2-0

ماردين بويوكسيهير × توكات بليفنسبور 1-0

إلازيز بيليديسبور × قونيا سبور 0-3

أضنة سبور × كارلوسبور 1-2