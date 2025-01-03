نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
جلاسكو رينجرز × سيلتك 3-0
كيلمارنوك × سانت ميرين 2-0
هارتس × ماذرويل 1-0
سانت جونستون × هيبرنيان 1-1
دندي × دندي يونايتد 1-2
أبردين × روس كاونتي 1-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- سيلتك: 50 نقطة
2- جلاسكورينجرز: 39 نقطة
3- دندي يونايتد: 34 نقطة
4- أبردين: 34 نقطة
5- سانت ميرين: 27 نقطة
6- ماذريول: 27 نقطة