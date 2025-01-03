الدوري الاسكتلندي (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

جلاسكو رينجرز × سيلتك 3-0

كيلمارنوك × سانت ميرين 2-0

هارتس × ماذرويل 1-0

سانت جونستون × هيبرنيان 1-1

دندي × دندي يونايتد 1-2

أبردين × روس كاونتي 1-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- سيلتك: 50 نقطة

2- جلاسكورينجرز: 39 نقطة

3- دندي يونايتد: 34 نقطة

4- أبردين: 34 نقطة

5- سانت ميرين: 27 نقطة

6- ماذريول: 27 نقطة