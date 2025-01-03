نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الخميس، جميع مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد انتهاء هذه المرحلة:
1- سام دلبي (دندي يونايتد): 10 أهداف
2- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 8 أهداف
3- بروسي (كيلمارنوك): 8 أهداف
4- سيمون موراي (دندي): 7 أهداف
5- فاكلاف سيرني (جلاسكورينجرز): 7 أهداف
6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 7 أهداف