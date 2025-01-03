الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الخميس، جميع مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد انتهاء هذه المرحلة:

1- سام دلبي (دندي يونايتد): 10 أهداف

2- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 8 أهداف

3- بروسي (كيلمارنوك): 8 أهداف

4- سيمون موراي (دندي): 7 أهداف

5- فاكلاف سيرني (جلاسكورينجرز): 7 أهداف

6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 7 أهداف