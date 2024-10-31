نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة ملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ليستر سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس الكاراباو.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

أحرز في الدقيقة 18، كاسيميرو نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، الهدف الأول في شباك ليستر سيتي.

ثم أضاف جاراناتشو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الهدف الثاني في مرمى ليستر سيتي، عند الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وسجل برونو فرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة 36 من الشوط الأول، الهدف الثالث.

وأضاف في الدقيقة 39 من الشوط الأول، أضاف اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد؛ الهدف الرابع.

ثم أحرز كونور كودي لاعب ليستر سيتي الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل برونو فرنانديز نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، الخامس في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة.