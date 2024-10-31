نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. جوميز لا يريد استمرار شيكابالا مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد شكري لاعب الأهلي السابق، مفاجأة حول موقف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تجاه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

أحمد شكري: جوميز لا يريد شيكابالا في الزمالك

قال شكري في حديثه عبر برنامج “اللعيب” المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن جوميز لا يريد شيكابالا، وذلك حسب معلومة تلقاها من داخل نادي الزمالك.

وذكر شكري في حديثه: “أبو تريكة وبركات وآخرين اعتزلوا كرة القدم وهم في أفضل حالاتهم حتى لا يتعرضوا للهجوم من جانب الجماهير".

وتابع: “لدي معلومة من مقربين داخل الزمالك إن جوميز لا يريد استمرار شيكابالا، ولكنه مجبر عليه كونه اسم كبير".

يذكر إن الزمالك خسر لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح وأهدر محمود شيكابالا ركلة جزاء هامة حرمت الأبيض من التتويج باللقب.