نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسون يصدم إدارة الزمالك بشرط رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن أزمة جديدة تواجه مسؤولو نادي الزمالك في ملف رحيل البنيني سامسون أكسنيولا مهاجم القلعة البيضاء.

الغندور: سامسون يوجه صدمة لإدارة الزمالك

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "سامسون وجه صدمة لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال حديثه معهم بشأن التفاوض لفسخ التعاقد معاه".

وأضاف: "سامسون في أول حديثه قال لمسؤولي الزمالك في حالة رغبتكم في رحيلي

عليكم اعطائي عقدي بالكامل".

وأكمل:"في الوقت ذاته هناك محاولات من عمرو ادهم عضو مجلس الإدارة مع اللاعب للوصول إلى حل يرضي الطرفين، لكن اللاعب قال الحديث لن يكون معي وعليكم التواصل مع المحامي الخاص بي".

واختتم: "المفاجأة ان سامسون اخرج الوكيل يحيى علي من حساباته بعدما اختلفوا وجعل الأمور التفاوضية الخاصة به مع المحامي الخاص به".