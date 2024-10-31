أرسنال يهزم بريستون بثلاثية ويصل ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين أرسنال وبريستون نورث إند على أرضية ملعب ديبديل، بفوز الجانرز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو".

ملخص ونتيجة مباراة أرسنال وبريستون في كأس الرابطة الإنجليزية

افتتح الجانرز أولى أهدافه في اللقاء عن طريق مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس في الدقيقة 24، بعد تمريرة رائعه من زميله البولندي جاكوب كيور داخل منطقة الجزاء ليسدد المهاجم البرازيلي الكرة بقوة في شباك فريق بريستون.

ثم أضاف الموهبة الإنجليزية إيثان نوانيري البالغ من العمر 17 عاما، ثاني أهداف أرسنال في الدقيقة 33، بعد تمريرة من زميله جابريل جيسوس، استلمها نوانيري خارج منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد الكرة بشكل مميز على يمين الحارس ودمان، لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز البديل الألماني كاي هافيرتز ثالث أهداف الجانرز في الدقيقة 57، بعد عرضية متقنة من البولندي جاكوب كيور على رأس هافيرتز ليضعها على يمين حارس بريستون.

والجدير بالذكر أن أرسنال صعد إلى دوري الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على نظيره بولتون وانديررز فى دور الـ32، بخمسة أهداف مقابل.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، اليوم الخميس، عقب نهاية مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي.