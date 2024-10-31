نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي بشأن رحيل علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء.

وأعلن محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هذا هو الموسم الأخير للتونسي علي معلول مع القلعة الحمراء، خاصة بعد الإصابة الكبيرة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

تصريحات خالد جاد الله حول معلول

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: علي معلول من اللاعبين المشهود لهم بالاخلاق بخلاف فنياته العالية ولم يختلق أي أزمة داخل القلعة الحمراء على مدار ١٠ سنوات تقريبًا ويستحق نهاية الموسم.

وأضاف: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يحب معلول جدًا ولن يسمح برحيل معلول بطريقة سيئة عن الأهلي وسيتم احتواء الأزمة الأخيرة والحديث عن أن الموسم الجديد هو الأخير له.