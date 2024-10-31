نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات بإشراف زعيمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت صباح اليوم (الخميس) تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، تحت إشراف مباشر من الزعيم الأعلى للبلاد.

وصرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني بأن هذه التجربة تأتي ضمن جهود البلاد لتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن الإطلاق تم بنجاح وفق الخطة المقررة، مما يعكس مستوى التقدم التكنولوجي في مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.