انت الأن تتابع خبر استشاري كبير قالي عليها.. حيل بسيطة وسحريه لعلاج نزلات البرد الحاده مع قدوم فصل الشتاء.. جربها ومش هتستغني عنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر نزلات البرد من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، خاصة في فصل الشتاء ولكن هل تعلم أن هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن أن تساعدك على تخفيف الأعراض وتحسين حالتك الصحية في هذا المقال، نستعرض ثلاث حيل فعالة لعلاج نزلات البرد، مع التركيز على دور الوسادة.

رفع الرأس أثناء النوم

أحد أسرار تخفيف أعراض نزلات البرد هو رفع الرأس أثناء النوم استخدام وسادة إضافية أو اختيار وسادة مرتفعة قليلا يمكن أن يساعد في تقليل احتقان الأنف هذا الوضع يسهل التنفس ويقلل من تراكم المخاط في الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى نوم أفضل وشعور أكبر بالراحة.

استخدام الوسادة المبللة بالزيوت العطرية

يمكن أن تكون الوسادة أداة قوية في محاربة نزلات البرد عند استخدام الزيوت العطرية إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت النعناع إلى الوسادة قبل النوم يمكن أن يساعد في فتح الممرات الهوائية وتخفيف السعال الروائح العطرية تعمل على تهدئة الحلق والمساعدة في استرخاء الجسم، مما يسهل عملية الشفاء.

الحفاظ على نظافة الوسادة