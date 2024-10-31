نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات النجم الدولي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعتاب المشاركة في المباراة القادمة أمام البنك الأهلي ضمن منافسات افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف فتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة البنك الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أحمد فتوح سيدخل في حسابات جوزيه جوميز من المباراة القادمة أمام البنك الأهلي، وسيكون على رأس قائمة الزمالك، استعدادًا للمباراة"

وأضاف:" أحمد فتوح لن يشارك في مباراة البنك الأهلي بشكل أساسي، ولكنه من المتوقع أن يدفع به جوزيه جوميز كبديلا في المباراة، من أجل العودة تدريجيا إلى مستواه بعد غيابه عن الملاعب فترة كبيرة".