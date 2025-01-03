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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على تحقيق الفوز أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

بشير التابعي: " لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم"

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كولر في الأهلي يفعل ما يشاء ولا يتم حسابه من قبل الإدارة، وأداء الأهلي متراجع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ".

وتابع:" الأهلي سيقدم أداء مميز أمام شباب بلوزداد، وأتوقع أن يتعادل، وسيعود للدوري مرة أخري منتشي، خاصة وأنه عندم يتعثر في البطولة المحلية ويكون مرتبط بمباراة إفريقيا، يحقق الفوز ويعود أقوي".

وأضاف:" الأهلي عندما يمر بأوقات عصيبة يمر منها ويعود أقوي، وفي حالة الخسارة من شباب بلوزداد القيامة ستقوم".

وأردف:" الأهلي سيتعاقد مع لاعبين في يناير، بسبب غضب الجماهير".

وعن مباراة الزمالك والمصري قال:" المباراة صعبة، والمصري قد يحقق الفوز على الزمالك، والمباراة ستكون حياة أو موت للفريق البورسعيدي".

وأردف:" إدارة الزمالك لن تتعاقد مع لاعب مثل الجزيري، أو لاعب أفضل منه".

وعن تصريح أحمد سليمان بأن الكونفدرالية أقوي من دوري الأبطال قال:" لا اتفق معه في ذلك واحترم وجهة نظره".