انت الأن تتابع خبر لكل عروس مقبلة على الزواج أقوي خلطات لتفتيح الأماكن الحساسة والتخلص من الجلد الميت تبييض ونعومة فوري وللأبد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سواد المناطق الحساسة من أكثر المشاكل التي تعاني منها الفتيات وخاصة المقلبين على الزواج تسبب لهم إحراج كبير أمام شريك العمر، ولذلك تقوم الفتيات بإنفاق الكثير من الأموال لتفتيح هذه المناطق وجعلها ناصعة البياض ولكن هذه الطريقة مكلفة للغاية ونحن اليوم نقدم لكم أقوي الخلطات الطبيعية لتفتيح هذه الأماكن الحساسية بكل سهولة.

أقوي خلطات لتفتيح الأماكن الحساسة

عصير الليمون والزبادي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

طبق صغير ونضع بداخله الزبادي مع العسل وعصير الليمون ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم يوضع على الأماكن الحساسة.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجة فورا لأن الليمون يحتوي على فيتامين ج الذي يقوم بتفتيح البشرة.

ويساعد أيضا في الحصول على نمو خلايا جديدة ويساهم في التخلص من الجلد الميت ولكن يجب وضع كريم مرطب.

لأن الليمون قد يسبب جفاف البشرة وينصح بتكرار هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

2. عصير الخيار والكركم:

المكونات:

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المكونات السابقة في طبق صغير حتى تتجانس ثم نغسل الأماكن الحساسة بالماء والصابون ونضع هذا الخليط عليها.

ندلك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد يحتوي الخيار على فيتامين أ الذي يقوم بتفتيح البشرة ويقلل من السواد.

ويساعد أيضا على زيادة إنتاج الميلانين ويحافظ على رطوبة البشرة أما الليمون والكركم يطهر ويعقم المنطقة ويجعلها بيضاء.

تبييض المناطق الحساسة في يوم واحد

المكونات:

4 ملاعق من خشب الصندل.

ملعقة كبيرة نشا.

عصير ليمون.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

وعاء صغير نضع بداخله خشب الصندل مع النشا ثم يضاف ماء الورد تدريجيا للحصول على عجينة ناعمة مع عصير الليمون.

توضع هذا العجينة على الأماكن الحساسة ونتركها طوال الليل وفي الصباح نغسلها بالماء البارد وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة.

ومع الاستمرار عليها لمدة أسبوع كامل سوف يختفي السواد نهائيا من هذه المناطق وتصبح أكثر نعومة وجمال.

زيت الزيتون وبودرة الأطفال لتفتيح الأماكن الحساسة

المكونات:

نصف كوب زيت زيتون.

نصف كوب من بوردة الأطفال.

كوب ماء ورد.

ملعقة سكر.

كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع بودرة الأطفال مع زيت الزيتون ونقلب ثم يضاف ماء الورد والسكر والماء ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نرفع الخليط على النار لكي يصبح دافئ ثم يوضع على الأماكن الحساسة مع التدليك برفق ويترك لمدة ساعتين ويغسل بالماء.

الفازلين وزيت جوز الهند لتفتيح الأماكن الحساسة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة فازلين طبي.

ملعقة صغيرة جليسرين.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

نصف ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة زيت لوز.

طريقة التحضير والاستخدام: