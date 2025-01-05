نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطفي لبيب يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان لطفي لبيب تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر اعتزاله الفن نهائيًا، من خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس.

وقال "لبيب" خلال اللقاء: "في حالتي الصحية حاليًا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".

وتابع: "اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".

لطفي لبيب

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينما، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.

فيلم “أنا وابن خالتي”

وأيضًا ظهر لبيب كضيف شرف بشخصية ترزي خلال أحداث فيلم “أنا وابن خالتي”، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، جسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما ظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.