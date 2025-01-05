نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عامر عضوًا في مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقديرًا لدوره الإعلامي المُميز وإهتمامه الدائم بدعم الأنشطة الثقافية، تم إختيار الإعلامي شريف عامر مُقدم برنامج "يحدث في مصر" عبر شاشة "MBC مصر"، ضمن مجلس أمناء المتحف المصري الكبير.

شريف عامر

معلومات عن الإعلامي شريف عامر

ويُعد شريف عامر من أبرز الوجوه الإعلامية المصرية والعربية وله تاريخ كبير في تقديم البرامج المُباشرة عبر قنوات "MBC مصر" على مدار عدة سنوات، وله دور متواصل في دعم ومُساندة الأفكار والفعاليات الثقافية المحلية والعربية.

مجلس المتحف الجديد

يُذكر أن مجلس المتحف الجديد الذي صدر قرار جمهوري بتشكيله لمده ثلاث سنوات يضم نُخبة من الشخصيات البارزة محليًا ودوليًا من مجالات الثقافة والآثار والإعلام والسياسة، ويهدف إلي تعزيز مكانة المتحف كأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في العالم، ويعكس التشكيل الجديد رؤية استراتيجية تسعى لتحقيق التكامل بين الخبرات المصرية والعالمية في إدارة هذا الصرح الحضاري.

برنامج "يحدُث في مصر"

يُقدم شريف عامر برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس في تمام العاشرة مساءً.