كريم رمزي يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الإعلامي كريم رمزي مسئولي اتحاد الكرة، بسبب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، والتي ستقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كريم رمزي يعاتب اتحاد الكرة بسبب مباراة الزمالك والمصري

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مبارة الزمالك ضد المصري البورسعيدي من المقرر أن تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والذي أقيم عليه مباراة سموحة ومنتخب السويس مساء أمس في كأس مصر".

وأضاف:" حسب لوائح الكاف، فإنه لا يمكن أن يتم لعب مباراة على نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة إفريقية قبلها بيوم واحد فقط، ولكن يجب أن يكون قبلها ب 72 ساعة على الأقل".

وأشار كريم رمزي:" كان من المفترض أن يتدرب فريق الزمالك على ملعب برج العرب قبل المباراة بيوم، وفي نفس التوقيت، ولكن ذلك لم يحدث بسبب إقامة مباراة سموحة ضد منتخب السويس في الخامسة والنصف؛ ولذلك هناك مخالفة من اتحاد الكرة لقواعد الكاف".

وعن عدم شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة، أتم كريم رمزي:" نادي الزمالك يرغب في تيسير الأمور مع اتحاد الكرة، حتى يتمكن بعد ذلك من حل أزمة القيد، لأن النادي لديه مديونيات كبيرة لدى اتحاد الكرة، وفي حال عدم سدادها سيتم إيقاف القيد ".

