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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب رحيل التونسي سيف الدين الجزيري.

شبانة: جروس طلب رحيل الجزيري.. والزمالك يفاوض نجم الأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" جروس طلب عدم تواجد سيف الدين الجزيري، في الفريق في الفترة الحالية وطلب رحيله".

وتابع:" قد تكون إدارة الزمالك انقلبت على اللاعب بسبب أزمته الأخيرة، بجانب تصريحاته وكيله بأن الإدارة لم تلتزم بكلمتها في اتفاقها مع الجزيري".

وأوضح:" حمزة علاء حارس مرمي الأهلي، ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعلمت أن الزمالك يفاوض اللاعب عن طريق وسطاء من أجل ضمه نهاية الموسم في صفقة انتقال حر".