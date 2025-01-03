نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 3- 1- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة العالمية والإفريقية عن مواعيد مباريات البطولات الأوروبية تحديدا بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والبرتغالي وكأس السوبر الإيطالي بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي. تنقل بطولات الدوري الإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية بينما تنقل بطولة كأس السوبر الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية. مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات: * كأس السوبر الإيطالي - يوفنتوس وميلان الساعة 9 مساء بتوقيت مصر * الدوري الإسباني - فالنسيا وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر * الدوري الفرنسي - نيس ورين الساعة 10 مساء بتوقيت مصر * الدوري البرتغالي - ناسونال ماديرا وبورتو الساعة 8 مساء بتوقيت مصر - فيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر * دوري أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر