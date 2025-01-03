الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

ويأتي اعتراض المسيرة بعد أن اعترض الجيش فجرا صاروخ في منطقة موديغين أطلق من اليمن، مما أدى إلى إصابة عشرات الإسرائيليين أثناء هروبهم وتدافعهم إلى الملاجئ بعد الإنذار من الصاروخ.

وكشفت حركة "أنصار الله" الشهر الماضي أن قواتها أطلقت منذ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا