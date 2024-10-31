فهد العتيبي: كنت أتمنى التعليق للأهلي في وجود جوزيه.. وهذا الثنائي قدم مستوى مميز أمام العين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المعلق السعودي فهد العتيبي، أن جماهير النادي الأهلي أمام العين الإماراتي كانت مُلهمة ورائعة في استاد القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن الحدث كان كبيرًا ومنظر جمهور الفريق القاهري وجماهيره ترتدي قميص موحد كان شيئًا رائعًا.

فهد العتيبي: كنت أتمنى التعليق للأهلي في وجود جوزيه

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "دائمًا نتفاعل مع الكرة الرائعة والهجومية، والأهلي كان الطرف الأفضل أمام العين، وكانت للأحمر السيطرة على مجريات اللقاء، بينما محاولات العين لم تكن كثيرة".

وأضاف: "لاعبي الأهلي كان بإمكانهم تقديم مستوى أفضل، وبعضهم كان بعيد عن المستوى المعروف خصوصا حسين الشحات الذي يمتلك إمكانيات كبيرة، وكل معلق يجهز معلومات وأرقام عن المباريات لكن هناك أمور تكون تلقائية منها التفاعل مع الأهداف مثل الهدف الرائع الذي سجله إمام عاشور، لا بد من التعبير الجيد عن (اللعبة الحلوة) وهذه أمور تعود لأي معلق الذي يعيش الأجواء ويريد الوصول لقلوب الجمهور".

وواصل: "استمتعت بمباراة الأهلي والعين الإماراتي، وكنت أتوقع أداء حماسي وأقوى في ظل قوة الطرفين، والجمهور الأهلاوي أثر كثيرا على لاعبي العين وظهر بعض اللاعبين بعيدين عن المستوى وأخطأ يحيى نادر في إعادة الكرة لحارسه التي استغلها وسام أبوعلي وسجلها بشكل مميز في الشباك".

وتابع: "إمام عاشور من اللاعبين المميزين والذين يمتلك موهبة كبيرة، وقدم دقائق جيدة خلال لقاء العين، ومروان عطية يستحق الإشادة وقدم (جيم عالمي) وكان من أبرز اللاعبين في خط الوسط خصوصا على مستوى التغطية الدفاعية على زملائه، هناك لاعبين تستحق الإشادة بعيدا عن صانع أو مسجل الهدف".

ورفض فهد العتيبي الكشف انتمائه في مصر أو السعودية، مؤكدا أنه على الحياد بين جميع الأندية، مشيرا إلى أن موضوع التعليق كان هواية بالنسبة له، وعمل في قنوات كبيرة على المستوى العربي، وقام بالتعليق على الدوريات الأوروبية الكبرى، مؤكدا أنه حقق طموحه بالتعليق على الأحداث والبطولات الكبرى.

وأشار إلى أن بعد المباريات التي يعلق عليها يلجأ للراحة، خصوصا أنه يبذل مجهودًا في التعليق على المباريات، موضحا أنه يسعى لتقديم أفضل مستوى في عمله وتعليقه على المباريات.

وأكد: "الدوري الانجليزي أكثر المباريات متعة في التعليق، لكن هناك مواجهات كبرى استمتع بالتعليق عليها خصوصا الفرق الجماهيرية، وكنت أتمنى التعليق على مباريات لـ الأهلي في وجود مانويل جوزيه، وللآسف قمت بتفويت تلك الفرصة، خصوصا أنني كنت موجودا في تلك الفترات مع بي أن وART وغيرها، وكنت أتمنى التعليق على مباريات لهذا الجيل التاريخي في ظل تفوقه ووجود لاعبين مميزين وتقديمه لأداء خرافي، والأهلي لم يتغير مطلقا ولكن في فترة الجيل الذهبي كانت الكرة أكثر متعة".

وختم: "الأهلي لا يتغير رغم مرور السنين مثل ريال مدريد ويضم أجيال عظيمة دائمًا، ويقدم مستوى مميز، ويحصد البطولات".