نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشيلسي خارج كأس الرابطة الإنجليزية بعد خسارة صادمة أمام نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في فخ الخسارة من قبل فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ليودع البلوز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

واحتضن ملعب سانت جيمس بارك مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي نتيجة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية لهذه النسخة.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي

سجل ألكسندر إيزاك هدف التقدم لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة.

وأضاف أكسيل ديساسي الهدف الثاني لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة السادسة والعشرون.



واحتسب الحكم ثلاث وقت بدل ضائع معلنًا انتهاء اللقاء بفوز المماليك بهدفين دون رد على حساب البلوز.

ودخل نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي أمام تشيلسي:-

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: إميل كرافث – فابيان شار – لويد كيلي – لويس هول.

الوسط: جوزيف ويلوك – ساندرو تونالي – شون لونجستاف.

الهجوم: جولينتون – ألكسند إسحاق – أنتوني جوردن

بينما دخل تشيلسي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: ديساسي – بادياشيلي – أدارابيويو – كوكورييا.

الوسط: إنزو فرنانديز – فيجا – جواو فيليكس – كرينان هال – مودريك.

الهجوم: كريستوفر نكونكو

