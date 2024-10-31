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الدوري الإيطالي (10): روما يواجه تورينو

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الخميس مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب جنوى مع فيورنتينا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكومو مع لاتسيو الساعة 22:45، ورومامع تورينو بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (10)
جوفنتوس × بارما 2-2
أتلانتا × مونزا 2-0
فينيزيا × أودونيزي 3-2
إمبولي × إنتر ميلان 0-3
ميلان × نابولي 0-2
كالياري × بولونيا 0-2
ليتشي × هيلاس فيرونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 25 نقطة
2- إنتر ميلان: 21 نقطة
3- أتلانتا: 19 نقطة
4- جوفنتوس: 18 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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