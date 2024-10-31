نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (10): روما يواجه تورينو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم اليوم، الخميس مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب جنوى مع فيورنتينا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكومو مع لاتسيو الساعة 22:45، ورومامع تورينو بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (10)
جوفنتوس × بارما 2-2
أتلانتا × مونزا 2-0
فينيزيا × أودونيزي 3-2
إمبولي × إنتر ميلان 0-3
ميلان × نابولي 0-2
كالياري × بولونيا 0-2
ليتشي × هيلاس فيرونا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 25 نقطة
2- إنتر ميلان: 21 نقطة
3- أتلانتا: 19 نقطة
4- جوفنتوس: 18 نقطة