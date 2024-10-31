الدوري الإيطالي (10): روما يواجه تورينو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الخميس مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب جنوى مع فيورنتينا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكومو مع لاتسيو الساعة 22:45، ورومامع تورينو بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (10)

جوفنتوس × بارما 2-2

أتلانتا × مونزا 2-0

فينيزيا × أودونيزي 3-2

إمبولي × إنتر ميلان 0-3

ميلان × نابولي 0-2

كالياري × بولونيا 0-2

ليتشي × هيلاس فيرونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 25 نقطة

2- إنتر ميلان: 21 نقطة

3- أتلانتا: 19 نقطة

4- جوفنتوس: 18 نقطة