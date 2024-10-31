نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة الشباب والوحدة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الشباب والوحدة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على ستاد الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الشباب والوحدة عبر قناة SSC Sports.

موقف الشباب والوحدة في جدول الدوري السعودي

احتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباراة وخسر 14 مباراة.

في حين احتل الوحدة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 18 مباراة.

فاز الشباب على العروبة بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي بينما خسر الوحدة من الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الشاب المركز الرابع برصيد 15 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الوحدة المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.