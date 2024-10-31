على ذمّة ريليفو… ريال مدريد يريد التخلص من تشواميني

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - قالت شبكة (ريليفو) الإسبانية إن ريال مدريد يدرس احتمال التخلّص من لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني في الصيف القادم، بعد تراجع مستوى اللاعب الفرنسي.

وأكدت الشبكة الإسبانية: أداء تشواميني، يثير شكوكاً أكثر مما يبعث على الاطمئنان، والنادي لا يتجاهل هذا الأمر، بالنظر إلى أنه دفع 80 مليون يورو للحصول على لاعب كان من المفترض أن يسيطر على خط الوسط، وبالأخص هذا الموسم، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأضافت: تعويض لاعب بمستوى كاسيميرو ليس بالأمر السهل، وبعد عامين من التأقلم وأداء مقبول، تراجعت إسهاماته هذا الموسم في مركز الوسط الدفاعي، وأجبرته الأوضاع على القيام بمهام إضافية أظهرت نقاط ضعف متعددة في أدائه. التحليلات التكتيكية للمباريات الأخيرة أظهرت العديد من التساؤلات لدى الطاقم الفني.

وأشارت إلى أن نفاد الصبر تجاهه يعني أن تلك الصفة التي كانت تجعله لاعباً غير قابل للبيع لم تعد محط ثقة الإدارة كما كان الوضع قبل بضعة أشهر، وربما يرحب ريال مدريد بأي عروض لبيعه خلال الفترة المقبلة.