عادات غريبة بعد الولادة في الصين: لماذا تلف الأمهات أنفسهن بالبلاستيك؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:00 مساءً - انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لامرأة صينية ملفوفة بكيس بلاستيكي كبير بعد الولادة، مما أثار جدلاً واسعًا حول هذه العادة الغريبة. فما هي أسباب هذه العادة؟ وهل هي فعالة؟ وهل تحمل أي مخاطر صحية؟

أصل العادة:

هذه العادة تعود إلى التقاليد الصينية القديمة التي تؤمن بأهمية الحفاظ على دفء الأم بعد الولادة وحمايتها من الرياح والبرد، وذلك لمنع حدوث مضاعفات صحية مثل الصداع والدوخة وآلام المفاصل. تسمى هذه الفترة “زو يو زي” وتعني “الجلوس لمدة شهر”، حيث تُحرم الأم من القيام بأي نشاط بدني وتتبع نظامًا غذائيًا خاصًا.

أسباب اللجوء إلى هذه الطريقة:

الحفاظ على الدفء: يعتقد أن التعرض للبرد بعد الولادة قد يسبب مشاكل صحية للمرأة.

الوقاية من الأمراض: يعتقد أن هذه الطريقة تساعد في الوقاية من الأمراض بعد الولادة.

التقاليد الثقافية: هذه العادة متأصلة في الثقافة الصينية منذ زمن طويل.

الجدل حول هذه العادة:

لا أساس علمي: لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن لف الجسم بالبلاستيك يحمي من الأمراض أو يساعد على الشفاء.

مخاطر صحية: قد يؤدي لف الجسم بالبلاستيك إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعرق الشديد، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

عدم الراحة: قد يشعر الشخص بعدم الراحة والضيق نتيجة لف الجسم بالبلاستيك.

رأي الخبراء:

يرى الخبراء أن هذه العادة لا أساس لها من الصحة وأنها قد تكون ضارة أكثر منها مفيدة. ينصحون الأمهات الجدد بالاهتمام بنظافتهم الشخصية، وتناول غذاء صحي ومتوازن، والحصول على قسط كاف من الراحة، بدلاً من اتباع هذه الطرق التقليدية التي قد تكون ضارة.

البدائل الصحية:

بدلاً من لف الجسم بالبلاستيك، يمكن للأمهات الجدد اتباع النصائح التالية:

ارتداء ملابس قطنية مريحة: تساعد الملابس القطنية على امتصاص العرق والحفاظ على الجسم دافئًا.

الحفاظ على نظافة الجسم: الاستحمام بماء دافئ والاعتناء بالجروح بعد الولادة.

تناول غذاء صحي: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتقوية الجسم.

الحصول على قسط كاف من الراحة: النوم الكافي يساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.

الاستشارة الطبية: يجب على الأمهات الجدد استشارة الطبيب للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة.

هذا وعلى الرغم من انتشار هذه العادة في بعض الثقافات، إلا أنها لا تعتبر صحية أو ضرورية. يجب على الأمهات الجدد الاعتماد على النصائح الطبية والرعاية الصحية الحديثة للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.