هانزي فليك: المستقبل سيخبرنا بمدى صحة كلام مدرب بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:00 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن جاهزية فريقه لمواجهة بنفيكا، غداً الثلاثاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب الألماني: “هدفنا الفوز باللقاء، كما هو هدف بنفيكا أيضاً، خطوة كبيرة ونريد التأهل إلى دور الـ 16”.

وعن أهمية التواجد في المراكز الثمانية الأولى، أكد: “نحن في المركز الثاني وسيكون من الرائع الحصول على هذه النقاط، إنها مهمة جداً من أجل الاستمرار في التحسن”.

وبشأن إمكانية فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا، أكد فليك: “إنها واحدة من أصعب المسابقات للفوز بها في العالم”.

وعن كون برشلونة المرشح المفضل لدوري الأبطال لمدرب بنفيكا برونو لاجي، علّق فليك: “المستقبل سيخبرنا إذا كان على صواب أم لا”.

وواصل: “لنرى إذا كان بإمكاننا الفوز غداً، بنفيكا يلعب كرة قدم رائعة، من الممتع رؤية كيفية بناء المباراة، دي ماريا (لاعب بنفيكا) من اللاعبين المفضلين لدي”.

وعن سبب حبه لـ دي ماريا، أوضح فليك: “يمكنك رؤية ذلك في مسيرته، دائماً ما يكون في أفضل مستوى، يمتلك مهارات فنية ومن الممتع مشاهدته وهو يلعب”.

وبشأن حارس المرمى الذي سيعتمد عليه في مباراة الغد، أجاب: “تحدثنا عن ذلك وسنرى غداً، الوضع يتغير كثيراً، يمكننا أن نرى ما يمكن أن يفعله تشيزني، فقد قدم أداءً جيداً في السوبر الإسباني”.

وعن مواجهة بنفيكا على ملعبه، أتم: “لدي ذكريات طيبة في هذا الملعب، ستكون الأجواء رائعة وسيكون من المهم أن ندافع بشكل جيد للغاية”.