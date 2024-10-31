جارسيا يأمل في العودة أمام إسبانيول

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - أفادت صحيفة (سبورت) الكتالونية، أن إريك جارسيا، لاعب برشلونة، يسابق الزمن من أجل اللحاق بمباراة فريقه ضد إسبانيول يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وأصيب جارسيا في العضلة الضامة للساق اليسرى قبل مباراة فريقه ضد إشبيلية في الجولة العاشرة.

وستقرر تدريبات اليوم وغداً الجمعة موقف جارسيا من ديربي كتالونيا، وفيما إذا سيكون جاهزاً لتلك المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 30 نقطة من 11 مباراة، حيث فاز في 10 وخسر مباراة واحدة.

في الطرف المقابل، يتواجد فريق إسبانيول في المركز السابع عشر بـ 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل مقابل 7 خسارات.