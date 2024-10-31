فينيسيوس جونيور لا يريد الاستعجال بتجديد عقده مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - يخطط ريال مدريد لمكافأة نجم الفريق، فينيسيوس جونيور، بعقد جديد، خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الميرنجي بعد أن خسر جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري، الأمر الذي شكل صدمة للاعب وللنادي ككل.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع فينيسيوس جونيور، والمقربين منه منذ عدة أسابيع.

وأوضحت الشبكة: “تحرّك إدارة ريال مدريد لتحسين عقد فينيسيوس جونيور سببه أنهم لا يريدونه أن يشعر بأنه أقل أهمية بعد قدوم كيليان مبابي. بل على العكس من ذلك، كان لا بد من معاملته كأحد قادة الحاضر والمستقبل”.

ولكن الشبكة، أكدت أن النجم البرازيلي ليس في عجلة من أمره لتجديد العقد وينتظر اللحظة المناسبة لمناقشة الأمر.

جدير بالذكر، أن عقد فينيسيوس جونيور مع الميرنجي ينتهي صيف 2027.