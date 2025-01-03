نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: لا يوجد أزمة في ملف تجديد لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ملف تجديد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول، مشددا على أن هناك العديد من اللاعبين في مرحلة تجديد العقود.

أحمد سليمان: لا يوجد أزمة في ملف تجديد لاعبي الزمالك

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لا يوجد أزمة في ملف تجديد اللاعبين على الاطلاق والمجلس يبذل مجهود كبير والأمور سهلة ولكن ستحدث في وقتها".

وأضاف: "مستحقات اللاعبين لديها أولوية لدى مجلس الإدارة ثم ملف تجديد عقود اللاعبين، ولا نتأثر بضغوط وكلاء اللاعبين".