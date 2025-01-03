الرياضة

أحمد سليمان: لا يوجد أزمة في ملف تجديد لاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ملف تجديد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول، مشددا على أن هناك العديد من اللاعبين في مرحلة تجديد العقود.

أحمد سليمان: لا يوجد أزمة في ملف تجديد لاعبي الزمالك

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لا يوجد أزمة في ملف تجديد اللاعبين على الاطلاق والمجلس يبذل مجهود كبير والأمور سهلة ولكن ستحدث في وقتها".

وأضاف: "مستحقات اللاعبين لديها أولوية لدى مجلس الإدارة ثم ملف تجديد عقود اللاعبين، ولا نتأثر بضغوط وكلاء اللاعبين".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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