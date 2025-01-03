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أحمد جودة - القاهرة - نوات الإسكندرية 2025: مواعيد وأسماء النوات المتوقعة خلال فصل الشتاء.

نوات الإسكندرية 2025، مواعيد نوات الإسكندرية المتوقعة 2025، بدأ الكثير من المواطنين من سكان الإسكندرية في البحث عن مواعيد النوات المنتظرة خلال عام 2025 منذ بدء فصل الشتاء، حيث مرت محافظة الإسكندرية بعدة نوات مختلفة خلال الأعوام الماضية، أدت حينها إلى سوء في الأحوال الجوية بسقوط أمطار وصلت إلى الغزيرة أحيانا، وصاحبها نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي أثرت على المدن الداخلية.

وهو ما يجعل الكثيرون يهتمون بمعرفة جدول ومواعيد نوات الإسكندرية المنتظرة خلال عام 2025، حتى يتمكنوا من اتخاذ الحذر وكافة التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة حالة الطقس.

جدول نوات الإسكندرية المتوقعة خلال عام 2025

نوات الإسكندرية 2025

نوات الإسكندرية المتوقعة 2025، وعن جدول نوات الإسكندرية، وحددت هيئة ميناء الإسكندرية النوات المتوقع حدوثها في عام 2025 وهي كالتالي.

نوة رأس السنة: تبدأ تلك النوة يوم 2 يناير 2025. نوة الفيضة الكبيرى: تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير 2025. نوة الغطاس تبدأ يوم 19 يناير 2025. نوة الشمس الصغيرة: تبدأ يوم 18 فبراير المقبل. نوة السلوم: تبدأ يوم 2 مارس المقبل. نوة الحسوم: تبدأ نوة الحسوم يوم 9 مارس المقبل. نوة الشمس الكبيرة: تبدأ يوم 18 مارس المقبل. نوة العودة وبرد العجوزة: وتبدأ تلك النوة بتاريخ 24 مارس، حيث تعد آخر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية في موسم فصل الشتاء، وتستمر لمدة 6 أيام.

وكانت قد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في وقت سابق أن فصل الشتاء هذا العام قد يشهد موجات باردة مقارنة بالفصل نفسه في العام الماضي، حيث تنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في بعض الأحيان، لتسجل درجة حرارة صفر في سانت كاترين، حيث يكون الطقس السائد في هذا الوقت مائل للبرودة نهارا على كافة الأنحاء، شديد البرودة في فترات الليل وفي الصباح الباكر.