الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% خلال الربع الثالث من 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - العربية نت _ نما الاقتصاد السعودي بنحو 2.8% في الربع الثالث من 2024 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمت الأنشطة غير النفطية بنحو 4.2% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر . فيما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1%.

وأشار البيانات إلى أن الأنشطة النفطية نمت بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

هذا وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسميا نمواً قدره 0.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وحققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5% في حين شهدت الأنشطة الحكومية في السعودية انخفاضاً بنسبة 0.3%.